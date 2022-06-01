В МИД РФ заявили, что линия Запада на раскол отношений России и КНР обречена на провал

Попытки Запада расколоть российско-китайские связи обречены на провал, считает замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, передает Арменпресс.

"Очевидно, что линия на раскол российско-китайских отношений заведомо обречена на провал", - сказал он в среду в ходе VII международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".

Замглавы МИД РФ добавил, что отношения Москвы и Пекина даже при учете сегодняшних событий остаются "незыблемыми". "Характерной отличительной чертой отношений Москвы и Пекина является константа <...> скала среди бурного течения, незыблемые, устойчивые российско-китайские отношения даже на фоне самых турбулентных, непростых, кризисных явлений, свидетелями которых мы сегодня являемся", - сказал замминистра.

Моргулов отметил, что РФ ценит непредвзятость Пекина касаемо украинского кризиса, а также позицию КНР по отношению к НАТО. "Мы ценим, что Пекин с самого начала занял непредвзятую позицию по украинскому вопросу, мы ценим, что наши китайские друзья осуждают НАТО за искусственное создание кризиса безопасности в Европе, неоправданное расширение блока на восток", - сказал он.

Он также сообщил, что годовой товарооборот РФ и КНР может достигнуть $200 млрд к концу 2022 года.

"Более того, ввиду переориентации части внешнеэкономических связей на восток мы, совершенно очевидно, сможем раньше [срока] поставленной нашим лидерами задачи достичь товарооборота в $200 млрд. Мы значительно раньше можем выполнить эту цель, не исключено, что уже и к концу этого года", - сказал он.