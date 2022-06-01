На территории Армении с 1 по 6 июня в некоторых районах во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди с грозами. Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что в некоторых районах возможен и град. Ветер юго-западный с порывами до 2-5м/сек, во время грозы ожидается усиление ветра - до 15-20 м/сек.

Со 2 по 5 июня температура воздуха постепенно повысится на 4-6 градусов.

В Ереване с 1 по 5 июня в вечерние часы в некоторых частях города возможны кратковременные дожди с грозами, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-18 м/с, 6 июня осадков не будет.