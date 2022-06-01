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Анаит Аванесян встретилась с директором Национального фонда медицинского страхования Литвы

Анаит Аванесян встретилась с директором Национального фонда медицинского страхования Литвы

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян в рамках трехдневного визита встретилась с директором и с Аппаратом Национального фонда медицинского страхования Литвы.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, что глава фонда представил работы, пакет предлагаемых услуг и механизм осуществления закупок и программы мониторинга.
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