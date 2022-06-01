Анаит Аванесян встретилась с директором Национального фонда медицинского страхования Литвы

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян в рамках трехдневного визита встретилась с директором и с Аппаратом Национального фонда медицинского страхования Литвы.

Как передает « Арменпресс », Министерство здравоохранения Армении сообщает, что глава фонда представил работы, пакет предлагаемых услуг и механизм осуществления закупок и программы мониторинга.