Анаит Аванесян встретилась с директором Национального фонда медицинского страхования Литвы
Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян в рамках трехдневного визита встретилась с директором и с Аппаратом Национального фонда медицинского страхования Литвы.Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, что глава фонда представил работы, пакет предлагаемых услуг и механизм осуществления закупок и программы мониторинга.
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