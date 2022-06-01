Посол Армении в Украине встретился с заместителем министра внутренних дел Украины Мери Акопян

Посол Республики Армения в Украине Владимир Карапетян встретился с заместителем министра внутренних дел Украины Мери Акопян. Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве РА в Украине.

Отмечается, что собеседники обменялись мнениями вокруг событий в Армении и Украине. Мэри Акопян представила вызовы, связанные с продолжающимися боевыми действиями в Украине. Было отмечено, что разминирование является одним из актуальных вопросов.

Заместитель министра подчеркнула готовность МВД Украины углублять уже сложившиеся хорошие отношения со своими армянскими коллегами, в частности, делиться опытом, накопленным в Украине в реформировании полиции.