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Посол Армении в Украине встретился с заместителем министра внутренних дел Украины Мери Акопян

Посол Армении в Украине встретился с заместителем министра внутренних дел Украины Мери Акопян

Посол Республики Армения в Украине Владимир Карапетян встретился с заместителем министра внутренних дел Украины Мери Акопян. Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве РА в Украине.

Отмечается, что собеседники обменялись мнениями вокруг событий в Армении и Украине. Мэри Акопян представила вызовы, связанные с продолжающимися боевыми действиями в Украине. Было отмечено, что разминирование является одним из актуальных вопросов.

Заместитель министра подчеркнула готовность МВД Украины углублять уже сложившиеся хорошие отношения со своими армянскими коллегами, в частности, делиться опытом, накопленным в Украине в реформировании полиции.
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