МО Армении опровергает слухи, что азербайджанские подразделения вновь продвинулись у села Неркин Ханд

Распространенная в СМИ и социальных сетях информация, что азербайджанские подразделения вновь продвинулись в горной местности у села Неркин Ханд Сюникской области РА, не соответствует действительности. Как сообщает «Арменпресс», Министерство обороны Армении по этому поводу выступило с разъяснением.

«Как уже было представлено в распространенном 21 марта этого года МО РА разъяснении, размещение азербайджанских подразделений на указанном участке границы зафиксировано после 9 ноября 2020 года, в послевоенный период.

При этом сразу после констатации факта дислокации ВС РА предприняли необходимые шаги для того, чтобы взять под контроль азербайджанские позиции, в результате чего продвижение азербайджанских военнослужащих на указанной территории полностью контролируется, и любая попытка продвижения приведет к ответным действиям», - говорится в разъяснении МО Армении.

Минобороны вновь призывает воздерживаться от распространения недостоверной информации, наносящей ущерб репутации армии и вызывающей необоснованную напряженность среди населения.