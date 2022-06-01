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МО Армении опровергает слухи, что азербайджанские подразделения вновь продвинулись у села Неркин Ханд

МО Армении опровергает слухи, что азербайджанские подразделения вновь продвинулись у села Неркин Ханд

Распространенная в СМИ и социальных сетях информация, что азербайджанские подразделения вновь продвинулись в горной местности у села Неркин Ханд Сюникской области РА, не соответствует действительности. Как сообщает «Арменпресс», Министерство обороны Армении по этому поводу выступило с разъяснением.

«Как уже было представлено в распространенном 21 марта этого года МО РА разъяснении, размещение азербайджанских подразделений на указанном участке границы зафиксировано после 9 ноября 2020 года, в послевоенный период.  

При этом сразу после констатации факта дислокации ВС РА предприняли необходимые шаги для того, чтобы взять под контроль азербайджанские позиции, в результате чего продвижение азербайджанских военнослужащих на указанной территории полностью контролируется, и любая попытка продвижения приведет к ответным действиям», - говорится в разъяснении МО Армении.

Минобороны вновь призывает воздерживаться от распространения недостоверной информации, наносящей ущерб репутации армии и вызывающей необоснованную напряженность среди населения.
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