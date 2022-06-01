Армения и Саудовская Аравия обсудили перспективы развития отношений

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна с государственным министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Аделем бин Ахмедом Аль-Джубейром. Об этом «Арменпресс» сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД РА.

Стороны обсудили перспективы разработки двусторонней и многосторонней повестки дня сотрудничества и развития отношений между Арменией и Саудовской Аравией.

В течение телефонного разговора обсуждались перспективы активизации торгово-экономических связей между двумя странами и реализации инвестиционных программ.

Министр Мирзоян сообщил своему собеседнику, что Армения поддерживает заявку Саудовской Аравии на проведение «World Expo 2030» в Эр-Рияде.