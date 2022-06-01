Около 1,6 млн беженцев с Украины и из Донбасса прибыли в Россию

Число беженцев, прибывших в Россию с Украины и из Донбасса, приблизилось к 1,6 млн, как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду ТАСС источник в силовых структурах.

"По последним данным, число беженцев составляет около 1,6 млн человек, включая 260 тыс. детей. Большинство из них - граждане ДНР и ЛНР", - сказал собеседник агентства.

В 66 пунктах временного размещения на территории РФ находятся более 33 тыс. вынужденных переселенцев, включая 11 тыс. детей. Для беженцев по решению правительства РФ организованы единовременные выплаты материальной помощи в размере 10 тыс. рублей. Общая сумма выплат составила 2 млрд 736 млн рублей. Выплаты продолжаются.