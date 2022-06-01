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Государства-члены ОДКБ ценят Ваш вклад в повышение авторитета организации: Станислав Зась поздравил Никола Пашиняна

Государства-члены ОДКБ ценят Ваш вклад в повышение авторитета организации: Станислав Зась поздравил Никола Пашиняна

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по случаю Дня рождения направил Николу Пашиняну поздравительное послание. Как передает «Арменпресс», в послании отмеченно:

«Уважаемый Никол Воваевич!

Примите мои самые искренние и теплые поздравления по случаю Вашего Дня рождения!

В государствах-членах ОДКБ высоко ценят Ваш личный вклад в укрепление союзнических отношений между Республикой Армения и нашими государствами, координацию совместных усилий на международных и региональных площадках, в повышение влияния и авторитета нашей организации.

В этот памятный день желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений во благо армянского народа!»
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