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Глава МИД КНР: безопасность в мире не может обеспечиваться путем усиления военных блоков

Глава МИД КНР: безопасность в мире не может обеспечиваться путем усиления военных блоков

Международная и региональная безопасность не может и не должна обеспечиваться путем усиления военных блоков. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И в видеообращении к участникам VII международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".

"Глобальная безопасность неделима. Ни одна страна не может и не должна стремиться к собственной безопасности за счет безопасности других стран", - сказал он. "Международная и региональная безопасность не может и не должна обеспечиваться путем укрепления военных блоков, создания железного занавеса", - указал Ван И.


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