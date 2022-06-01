Более 23 тыс. украинских беженцев получили разрешение на въезд в США

Свыше 23 тыс. украинцев получили разрешение на въезд в США в рамках новой программы администрации президента Джо Байдена для украинских беженцев, как передает Арменпресс, об этом сообщает CNN со ссылкой на данные министерства внутренней безопасности США.

Телеканал отмечает, что из них 6 тыс. уже прибыли в США.

Администрация Байдена ранее обязалась принять до 100 тыс. украинцев.

В апреле президент США Джо Байден объявил о программе приема беженцев с Украины "Uniting for Ukraine", позволяющую ускорить их переезд на американскую территорию. Программа дает возможность ускоренной миграции из Европы в США украинцам, у которых есть американский "спонсор", например, семья или неправительственная организация, готовые ими заниматься.