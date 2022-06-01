По случаю 1-го июня Карен Варданян подарил 5 детским домам Армении автомобили и необходимый инвентарь

В Армении действуют 5 государственных детских домов, в которых проживает 591 ребенок, лишенный родительского попечения. По случаю 1-го июня - Международного дня защиты детей, для того, чтобы превратить день детей в праздник и оказать содействие специальным учреждениям, меценат Карен Варданян подарил детским домам автомобили, необходимую мебель, бытовую технику, специальные коляски и стулья, адаптированные для детей с инвалидностью. Общий бюджет программы составил 107 млн драмов.