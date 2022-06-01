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По случаю 1-го июня Карен Варданян подарил 5 детским домам Армении автомобили и необходимый инвентарь

По случаю 1-го июня Карен Варданян подарил 5 детским домам Армении автомобили и необходимый инвентарь

В Армении действуют 5 государственных детских домов, в которых проживает 591 ребенок, лишенный родительского попечения. По случаю 1-го июня - Международного дня защиты детей, для того, чтобы превратить день детей в праздник и оказать  содействие специальным учреждениям, меценат Карен Варданян подарил детским домам автомобили, необходимую мебель, бытовую технику, специальные коляски и стулья, адаптированные для детей с инвалидностью. Общий бюджет программы составил 107 млн драмов.  

 


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