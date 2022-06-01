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Белый дом: США не хотят допустить конфликт между Россией и НАТО

Белый дом: США не хотят допустить конфликт между Россией и НАТО

 США не хотят допустить конфликта между НАТО и Россией, заявил на брифинге высокопоставленный представитель американской администрации, передает Арменпресс.

Говоря об одной из целей США, поставленных президентом Джо Байденом, он заявил: "Мы не можем стремиться к войне между НАТО и Россией".

"Президент четко выразился, что мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте – не будем посылать наши войска или нападать на российские силы", - добавил чиновник Белого дома.

 


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