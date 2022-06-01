В Армении растет количество субъектов микропредприятий

В Армении растет количество людей, работающих в сфере микропредприятий в специальной налоговой системе. Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС при представление годового отчета об исполнении государственного бюджета заявил председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян, отвечая на вопрос депутата Овика Агазаряна от ГД, о развитиях в сфере микропредпринимательства.

«Их становится больше. Среди наших 100 000 налогоплательщиков показатели микрооборотов, естественно, очень велики. Если мы рассмотрим тенденции, то, естественно, заметим рост», - сообщил Рустам Бадасян.

По его словам, правительство разрабатывает политику не ограничения этих систем, чтобы избежать негативного воздействия на доходную часть госбюджета в результате операций специальных систем и общей системы.