Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июнь 2022

Пять шахматистов Армении включены в рейтинг ФИДЕ

Пять шахматистов Армении включены в рейтинг ФИДЕ

5 армянских шахматистов включены в рейтинг ФИДЕ.

Как передает «Арменпресс», член сборной Армении Габриел Саркисян - 35-й в рейтинге, Айк Мартиросян - 79-й, Грант Мелкумян - 82-й, Шант Саркисян - 93-й, Карен Григорян - 94-й.

Чемпион мира Магнус Карлсен возглавил июньский рейтинг. В первую десятку вошли Дин Лижэнь, Алиреза Фируза, Фабиано Каруана, Уэсли Сон, Левон Аронян, Ян Непомнящий, Рихард Раппорт, Аниш Гири, Максим Вашье-Лаграв.
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