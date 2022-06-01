Владимир Путин и Михаил Мишустин поздравили Никола Пашиняна с Днем рождения

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин по случаю Дня рождения направили премьер-министру Армении Николу Пашиняну поздравительные послания.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, в послании президента РФ говорится:

«Дорогой Никол Воваевич!

Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения!

Уверен, что в соответствии с установившимся между нами конструктивным диалогом, мы продолжим нашу совместную работу по дальнейшему укреплению российско-армянских союзнических отношений во благо наших братских народов.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности!».

В поздравлении Михаила Мишустина говорится:

«Дорогой Никол Воваевич!

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично передаю искренние поздравления с Днем рождения!

Хочу особо подчеркнуть Ваш весомый вклад в развитие эффективного российско-армянского сотрудничества, основанного на дружбе, партнерстве и союзничестве.

Наши правительства активно работают над расширением торгово-инвестиционного сотрудничества, над крупными совместными проектами в сферах энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры, науки, культуры и других. Убежден, что создание благоприятных условий для углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств полностью отвечает интересам Российской Федерации и Республики Армения.

Уважаемый Никол Воваевич, от всего сердца хочу пожелать Вам, крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в Вашей ответственной государственной деятельности!»