Государство вернуло заемщикам 22,7 млрд драмов подоходного налога с целью погашения процентов по ипотеке

По части процентов, выплачиваемых за обслуживание ипотечного кредита, государство в 2021 году заемщикам и созаемщикам вернуло сумму подоходного налога в размере 22,7 млрд. драмов, что по сравнению с прошлым годом больше примерно на 70%. Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС при представление годового отчета об исполнении государственного бюджета заявил председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян.

Возвращенные по линии подоходного налога суммы в 2021 году составили 32,6 млрд. драмов, превысив показатель прошлого года на 83,8% или 14,9 млрд. драмов.

«При этом по части процентов, выплачиваемых за обслуживание ипотечного кредита, заемщикам и созаемщикам был возвращен подоходный налог в размере 22,7 млрд. драмов, что по сравнению с прошлым годом больше на 70,4% или на 9,4 млрд. драмов» - сообщил Рустам Бадасян.