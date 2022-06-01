Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июнь 2022

Министерство обороны Армении опровергает сообщение Министерства обороны Азербайджана

Министерство обороны Армении опровергает сообщение Министерства обороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Министерство обороны Республики Армения.

Министерство обороны Азербайджана в очередной раз выступило с заявлением о нарушении армянской стороной режима прекращения огня, утверждая, что вечером 31 мая подразделения ВС РА открыли огонь по азербайджанским военным позициям в восточной и северо-восточной частях армяно-азербайджанской границы. Эта информация не соответствует действительности.

«Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем Вооруженных сил Республики Армения», - говорится в сообщении Минобороны РА.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]