Зеленский: Украина ежедневно теряет 60-100 военных убитыми и около 500 ранеными

Ежедневные боевые потери Украины составляют порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными. Как передает Арменпресс, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном во вторник интервью телеканалу Newsmax.

"Ситуация на востоке [Украины] очень тяжелая. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и что-то около 500 человек раненными в бою", - сказал он. Интервью президента Украины, говорившего на украинском, вышло в эфир в переводе на английский язык.

По утверждению Зеленского, украинцы в восточной части страны "удерживают периметр обороны", а в Харьковской области "контратакуют и оказывают давление".

Также Зеленский заявил, что Украина не намерена уступать свои территории, но связанные с ними сложности могут обсуждаться.

"Мы не готовы уступить какие-либо наши территории, потому что это наша независимость, наш суверенитет. Но с некоторыми территориями есть определенные сложности, детали. Эти сложности могут обсуждаться", - сказал он.

Зеленский добавил, что "такие дискуссии необходимы, чтобы начать разрешать эти сложности и вызовы по дипломатическим каналам, иначе ничего не получится". Интервью президента Украины, говорившего на украинском, вышло в эфир в переводе на английский язык.