Европейские индексы - 31-05-22

МОСКВА, 1 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 31 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.29% и составил 14388.35 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.43% и составил 6468.80 пункта, британский FTSE вырос на 0.10% и составил 7607.66 пункта, а российский RTSI снизился на 0.63% и составил 1208.12 пункта.