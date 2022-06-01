Цены на цветные металлы - 31-05-22

ЛОНДОН, 1 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 31 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 3.51% и составила 2787.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.00% и составила 9447.50 долларов США, цена на свинец выросла на 0.32% и составила 2182.00 долларов США, цена на никель снизилась на 3.03% и составила 28392.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.25% и составила 34670.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.33% и составила 3913.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.55% и составила 39572.93 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 74000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.