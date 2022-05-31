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Президент Армении провел встречу с премьер-министром Грузии

Президент Армении провел встречу с премьер-министром Грузии

В рамках официального визита в Грузию президент Армении Ваагн Хачатурян провел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече были затронуты вопросы, связанные с дополнением опирающегося на прочную историческую основу межгосударственного сотрудничества новыми направлениями.

Была подчеркнута важность тесного сотрудничества и активизации контактов между различными ведомствами Армении и Грузии. Была подчеркнута необходимость скорейшего установления прочного мира в регионе на благо народов двух стран.

Стороны коснулись дальнейшего развития армяно-грузинских отношений, происходящих в регионе, а также на международной арене процессов.


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