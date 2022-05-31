ЕС хочет запретить третьим странам покупать нефть у России: премьер Польши

В Европейском союзе хотят запретить третьим странам покупать нефть у России. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе.

"Польша и все больше стран Европейского союза громко говорят о так называемых вторичных санкциях. Во-первых, это возможность наложения санкций таким образом, чтобы российская нефть не могла продаваться также в третьи страны, в страны за пределами Европейского союза", — утверждает он.

Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения по введению частичного нефтяного эмбарго против России, которое коснется поставок нефти по морю. Поступающее по трубопроводу топливо не попадет в новый пакет санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу 2022 года ЕС откажется почти от 90 процентов импорта российской нефти.