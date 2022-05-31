Мишель сообщил, что лидеры ЕС договорились больше инвестировать в оборону Евросоюза

Лидеры стран ЕС договорились больше и более эффективно инвестировать в оборону и развивать оборонную промышленность Евросоюза. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы договорились, что должны инвестировать больше и лучше, более эффективно, и вместе", - сказал он, подчеркнув, что ЕС также должен развивать оборонную промышленность.

Как говорится в итоговом заявлении саммита, Евросовет дал несколько важных поручений Совету ЕС по реализации оборонных целей. "В срочном порядке меры по координации очень краткосрочных оборонных закупок должны поддерживать совместные закупки для пополнения запасов, особенно в свете поддержки, оказанной Украине, а также краткосрочный инструмент усиления европейских оборонно-промышленных возможности за счет добровольных совместных закупок", - отмечается в нем.

Более того, как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лидеры договорились создать целевую рабочую группу по совместным закупкам вооружений, которая займется координацией действий по восполнению запасов оружия, отправленного на Украину.

Кроме того, Совет должен принять меры для "развития потенциала оборонного стратегического программирования, закупок и координации ЕС в дополнение к НАТО", а также меры по отображению "текущих и необходимых дополнительных производственных мощностей и укреплению потенциала и устойчивости европейского сектора оборонных технологий и промышленности".

Глава ЕК рассказала, что страны - члены Евросоюза с начала боевых действий на Украине объявили о намерении увеличить свои военные расходы в общей сложности на €200 млрд. "Лидеры ЕС с начала войны объявили о дополнительном финансировании в общей сложности €200 мрлд", - сказала она.