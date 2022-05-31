Полузащитник Геворг Казарян покинул ФК «Пюник». Контракт с футболистом был расторгнут по обоюдному согласию.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФК, геворг Казарян вернулся в «Пюник» прошлым летом после 10-летнего перерыва и был капитаном нашей команды. В завершившимся сезоне 34-летний футболист провел 17 матчей за «Пюник» и забил 3 гола.

ФК «Пюник» благодарит Геворга Казаряна за профессионализм и особенно за большой вклад в победе нашей команды в предыдущем сезоне и желает ему удачи в дальнейшей карьере.

Геворк Казарян обратился с прощальным словом к своим болельщикам, в частности, отметив:

«Дорогие болельщики, футболисты, персонал и руководство «Пюника», пришло время попрощаться с родным клубом.

В 2021 году присоединившись к «Пюнику», я не жалел сил и энергии, чтобы выступить наилучшим образом и достойно представить «Пюник», результатом чего стала победа в чемпионате и возвращение кубка чемпионата на свое родное место.

Я благодарен господину Согомоняну за приглашение в мой родной клуб и за оказанное доверие.

Спасибо персоналу за отличный прием и высокий профессионализм.

Спасибо болельщикам за всецелую поддержку и доверие, которыми я не был обделён.

Вместе мы доказали, что мы сильны и можем добиться поставленных перед нами целей.

Это ещё не конец. Футбольный мир тесен, и мы еще встретимся.

Еще раз благодарю вас и желаю удачи «Пюнику» в будущем».