Страны ЕС с февраля объявили о намерении увеличить военные расходы на €200 млрд: глава ЕК

Страны - члены Евросоюза с начала боевых действий на Украине объявили о намерении увеличить свои военные расходы в общей сложности на €200 млрд. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"Лидеры ЕС с начала войны объявили о дополнительном финансировании в общей сложности €200 мрлд", - сказала она.

Кроме того, по словам главы ЕК, лидеры ЕС на саммите договорились создать целевую группу по совместным закупкам вооружений, которая займется координацией действий по восполнению запасов оружия, отправленного на Украину.