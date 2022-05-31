Макрон оценил вероятность введения ЕС эмбарго на российский газ

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности введения в будущем европейского эмбарго на газ из России, отметив, что все будет зависеть от развития ситуации на Украине.

"Ничего нельзя исключать...Франция находится в особенном положении, так как она меньше остальных зависит от российского газа, так что мы можем подготовиться так, что проблем у нас не будет, однако другие европейские государства очень зависимы от российского газа. Но ничего нельзя исключать, поскольку никто не знает, как дальше будут развиваться события на Украине" - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в ответ на вопрос, возможно ли введение газового эмбарго в следующем пакете санкций ЕС.

Саммит ЕС проходил в Брюсселе 30-31 мая.