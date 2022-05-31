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Министр юстиции Карен Андреасян с 3 по 8 июня будет находиться в отпуске

Министр юстиции Карен Андреасян с 3 по 8 июня будет находиться в отпуске

По решению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, министр юстиции Карен Андреасян с 3 по 8 июня будет находиться в отпуске. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в решении премьер-министра 609-А, опубликованном на сайте правительства e-gov.am.

Карена Андреасяна на время отпуска заменит заместитель министра юстиции Армении Ерануи Туманянц.


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