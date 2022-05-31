По решению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, министр юстиции Карен Андреасян с 3 по 8 июня будет находиться в отпуске. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в решении премьер-министра 609-А, опубликованном на сайте правительства e-gov.am.

Карена Андреасяна на время отпуска заменит заместитель министра юстиции Армении Ерануи Туманянц.