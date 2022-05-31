Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Турцию

Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова ожидают с визитом в Турции 8 июня. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Министр иностранных дел Лавров с военной делегацией прибудет в Турцию 8 июня", - сказал глава турецкого МИД, отвечая на вопросы журналистов агентства Anadolu.

Чавушоглу также сообщил, что Турция не намерена участвовать в санкциях, введенных Западом в отношении России. "У нас четкая позиция, мы в санкциях не участвуем и не позволим нас использовать для этого", - сказал турецкий министр. Заявление министра последовало после состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов РФ и Турции.

Вопросы поставок через Черное море зерна и открытие в этих целях коридора безопасности планируется обсудить в ходе предстоящего визита в Турцию Лаврова, сообщил Чавушоглу. "С российским коллегой Лавровым мы также планируем обсудить вопросы поставок зерна по морю и открытие коридора безопасности [в Черном море], - сказал министр.