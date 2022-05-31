Министры здравоохранения Армении и Литвы обсудили вопросы сотрудничества

Делегация во главе с министром здравоохранения Армении Анаит Аванесян находится с трехдневным визитом в Литовской Республике. Цель визита – ознакомиться с достижениями Литвы в области медицинского страхования, изучить механизмы внедрения и работы системы. В состав делегации входят первый заместитель министра здравоохранения, специалисты в данной области, представители министерств финансов, экономики и аппарата премьер-министра.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения, в рамках визита Анаит Аванесян встретилась с министром здравоохранения Литвы Арунасом Дулькисом. Были обсуждены вопросы, связанные с соглашением о сотрудничестве в области здравоохранения и медицины, подписанным партнерами около года назад, в частности, проделанная работа по внедрению страхования.

Принимающая сторона представила проведенные в Литве реформы и их результаты. Было подчеркнуто, что они продолжают работу по повышению эффективности программ, особенно реализации долгосрочных программ. В настоящее время ведется работа по улучшению качества медицинской помощи, чтобы стационарная помощь была в большей степени сосредоточена на первичной помощи, которая является менее затратной.

Также были затронуты механизмы сбора средств в страховой фонд, которые предоставляет работодатель-работник (доля граждан в пределах 6,9%). Стороны также рассмотрели вопрос стоимости лекарств в рамках страхования, которое на 100% возмещает страховой фонд, что снижает дополнительные расходы населения на приобретение лекарств.

Также были обсуждены направления дальнейшего сотрудничества между двумя странами.

Анаит Аванесян пригласила своего коллегу в Армению для участия в 5-м Глобальном собрании медицинских бригад быстрого реагирования, которое пройдет в Ереване 5-7 октября.