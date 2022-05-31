Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Эр-Рияд в рамках поездки по странам Персидского залива. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

На вечер вторника у министра запланированы переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан Аль Саудом.

Первого июня Лавров примет участие в очередном заседании форума министров иностранных дел Россия-ССАГПЗ (Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива). Также у него состоится ряд двусторонних встреч, в том числе с главами МИД ОАЭ и Кувейта.

Последний раз Лавров был в Эр-Рияде в марте 2021 года в ходе турне по Аравийскому полуострову.

Лавров начал в понедельник рабочий визит по странам Персидского залива. Перед Саудовской Аравией министр заезжал в Бахрейн.