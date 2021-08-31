Предстоящие на 1 июня мероприятия
17:30, Май 31, 2022
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- 18:50 Министр юстиции Карен Андреасян с 3 по 8 июня будет находиться в отпуске
- 18:17 Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Турцию
- 17:32 Лавров прибыл в Эр-Рияд
- 17:31 Сборная Армении до 21 года прибыла в Скопье
- 17:30 Предстоящие на 1 июня мероприятия
- 17:17 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 31-05-22
- 17:16 Азиатские индексы выросли - 31-05-22
- 17:11 Литва предложила членам НАТО подумать об оборонных возможностях альянса
- 17:07 Президент Армении провел встречу со спикером парламента Грузии
- 16:38 Государственный долг Армении, по сравнению с 2020 годом, вырос на 6,4%: министр экономики
- 16:34 AFP: в ЦАР убили сотрудника организации "Врачи без границ"
- 16:23 Более 86% компаний в РФ затронуты действием санкций
- 16:01 ФФА заверяет, что проблем с обеспечением безопасности сборной Ирландии в Ереване не может быть
- 15:55 ЕК заявила, что запрет экспорта в ЕС сырой нефти из РФ будет отложен на полгода
- 15:37 По прогнозам ЦБ, инфляция в течение года начнет возвращаться к цели
- 15:33 Инфляция в зоне евро в мае вышла на новый рекорд в 8,1% в годовом исчислении
- 15:19 Работа на заводах по производству "Боржоми" парализована
- 15:01 Проведите Дни вина Еревана с АКБА банком и с Визой
- 14:56 После глубокого спада экономика восстановилась более высокими темпами, чем ожидалось: ЦБ Армении
- 14:41 Боррель заявил, что ЕС должен стать серьезной военной силой
- 14:24 Советник Байдена напомнил Турции о важности деэскалации в Сирии
- 14:07 Владимир Путин провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым
- 13:38 Ваагн Хачатурян встретился в Тбилиси с армянскими общественными деятелями и с деятелями культуры
- 13:19 Саммит ЕС призвал Совет Евросоюза безотлагательно принять шестой пакет санкций против РФ
- 13:17 Инициатива глобальной безопасности - «китайская программа» решения проблемы: статья Фань Юна
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