Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 31-05-22

ЕРЕВАН, 31 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 31 мая, курс доллара США сократился на 1.57 драмa и составил 447.99 драм. Курс евро сократился на 5.50 драмa и составил 478.90 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 7.33 драм. Курс британского фунта сократился на 4.22 драмa и составил 564.11 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 48.10 драмa и составила 26717.24 драм. Цена серебра сократилась на 4.59 драмa и составила 317.37 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.