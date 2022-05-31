Азиатские индексы выросли - 31-05-22
ТОКИО, 31 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 31 мая на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.33% и составил 27279.80 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.51% и составил 1912.67 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.19% и составил 3186.43 пункта, а HANG SENG вырос на 1.38% и составил 21415.20 пункта.
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