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Литва предложила членам НАТО подумать об оборонных возможностях альянса

Литва предложила членам НАТО подумать об оборонных возможностях альянса

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает необходимым подумать о положении НАТО и путях достичь прогресса в оборонных возможностях альянса, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Нам нужно подумать о положении НАТО и о том, чтобы достичь прогресса в его оборонных возможностях", - сказала она вещающему из Катара телеканалу "Аль-Джазира".

По ее словам, Литва тесно сотрудничает со Швецией и Финляндией, и в случае их вступления в НАТО это сотрудничество возрастет.

"У каждой страны есть право в определении своей судьбы самостоятельно и выборе союзников", - добавила она.


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