Президент Армении провел встречу со спикером парламента Грузии

В рамках официального визита в Грузию президент Республики Армения Ваагн Хачатурян сегодня встретился со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, спикер парламента Грузии приветствовал визит президента Армении, отметив, что особо ценен тот факт, что Ваагн Хачатурян с первым официальным визитом в качестве президента Армении посетил Грузию. «Такие визиты на высоком уровне укрепляют многовековую дружбу между нашими странами», — сказал Папуашвили.

Выразив признательность за теплый прием и гостеприимство, президент Ваагн Хачатурян отметил: «Армения высоко ценит и придает особую важность армяно-грузинским отношениям. Многовековые братские отношения между армянским и грузинским народами и сегодня основаны на взаимном уважении и дружественном сотрудничестве между нашими двумя странами».

В ходе встречи была подчеркнута важность межпарламентского сотрудничества, организации регулярных встреч групп дружбы и комиссий, действующих в парламентах двух стран.

Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего развития и расширения особых добрососедских отношений между Арменией и Грузией.

В ходе встречи были затронуты вопросы региональной безопасности и укрепления стабильности, отмечено, что и Армения, и Грузия заинтересованы в установлении прочного прочного мира, так как это является главной и важнейшей гарантией развития региона.

Президент Армении Ваагн Хачатурян и спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подчеркнули, что отношения между двумя странами, основанные на взаимном доверии, постоянном диалоге и сотрудничестве, всегда находились и будут находиться на высоком уровне.

В завершение встречи президент Республики Ваагн Хачатурян сделал запись в книге почетных гостей парламента Грузии.