Государственный долг Армении, по сравнению с 2020 годом, вырос на 6,4%: министр экономики

Государственный долг Армении к концу 2021 года составил 4 трлн 430 млрд драмов, увеличившись на 6,4% по сравнению с 2020 годом. Как передает «Арменпресс», об этом при представлении годового отчета об исполнении государственного бюджета на совместном заседании постоянных комиссий НС заявил министр финансов РА Тигран Хачатрян.

«Государственный долг Армении к концу 2021 года составил 4 трлн 430 млрд драмов, что эквивалентно 9 млрд 226 млн долларов. Большая часть - это долг правительства, 220 млрд драмов ЦБ. Долг правительства на конец года составил 4 трлн 210 млрд драмов, из них внешний долг - 2 трлн 972 млрд драмов, а внутренний долг - 1 трлн 237 млрд драмов», - предствил Хачатрян.

Министр продолжил: «В денежном выражении госдолг увеличился на 6,4% по сравнению с 2020 годом, в том числе долг правительства - на 7,3%. В долларовом выражении государственный долг увеличился на 15,8%, долг правительства - на 16,8%.

Это связано с разницей курса драма к доллару на 1 января и 31 декабря 2021 года. Министр уточнил, что в начале года обменный курс составлял около 522 драма, а в конце года - 480, что связано с тем, что рост долга в долларовом выражении выше, чем рост долга в драме. В структуре долга более 70% составляют долларовые или валютные долги.

«Долг особенно вырос в 2020 году. Однако в 2021 году общий государственный долг сократился на 4 процентных пункта, большая часть этого сокращения, 3,2 процентных пункта, относится к сокращению долга правительства», - сказал он.

Максимального значения долг правительства достиг в 2020 году - 63,5%, к концу 2021 года он составляет 60,3% ВВП.

Доля драмового долга в структуре долга увеличилась и составляет 28,8% вместо 24,4%. Министр считает, что важно для снижения долговой зависимости от рисков курса.