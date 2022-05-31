AFP: в ЦАР убили сотрудника организации "Врачи без границ"
16:34, 31 Май 2022
Местный сотрудник международной гуманитарной организации "Врачи без границ" убит на северо-западе Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на главу организации в ЦАР Романа Бри.
По его словам, сотрудник "Врачей без границ" был застрелен военнослужащими правительственных сил во время раздачи лекарств. Власти ЦАР пока никак не комментируют произошедшее.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм