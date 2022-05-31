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AFP: в ЦАР убили сотрудника организации "Врачи без границ"

AFP: в ЦАР убили сотрудника организации "Врачи без границ"

Местный сотрудник международной гуманитарной организации "Врачи без границ" убит на северо-западе Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на главу организации в ЦАР Романа Бри.

По его словам, сотрудник "Врачей без границ" был застрелен военнослужащими правительственных сил во время раздачи лекарств. Власти ЦАР пока никак не комментируют произошедшее.


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