Местный сотрудник международной гуманитарной организации "Врачи без границ" убит на северо-западе Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на главу организации в ЦАР Романа Бри.

По его словам, сотрудник "Врачей без границ" был застрелен военнослужащими правительственных сил во время раздачи лекарств. Власти ЦАР пока никак не комментируют произошедшее.