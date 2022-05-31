ЕК заявила, что запрет экспорта в ЕС сырой нефти из РФ будет отложен на полгода

Запрет ЕС на закупки сырой нефти в России начнет действовать через полгода после введения санкций в силу, запрет на нефтепродукты - через восемь месяцев. Это подтвердила во вторник пресс-служба Еврокомиссии. Она также отметила, что запреты коснутся только танкерных поставок, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Ограничения по сырой нефти будут введены с отсрочкой на шесть месяцев, по нефтепродуктам на восемь месяцев, - уточнили в ЕК. - Эти ограничения не относятся к поставкам по нефтепроводу "Дружба".

Дата вступления шестого пакета санкций в силу и начала отсчета отсрочки пока неизвестна - документ о санкциях еще должен утвердить Совет ЕС на уровне министров.