ФФА заверяет, что проблем с обеспечением безопасности сборной Ирландии в Ереване не может быть

Федерация футбола Армении ответила на опасения Футбольной ассоциации Ирландии по поводу обеспечения безопасности своей национальной сборной в Ереване. Обеспокоенность Ирландии связана с протестами в Ереване.

Как передает «Арменпресс», главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни в интервью ирландским СМИ подтвердил, что до сборной Ирландии в Ереван прибудет делегация службы безопасности Федерации футбола Ирландии, которая проинформирует о возможных угрозах безопасности. «До приезда команды, прибудет делегация во главе с начальником службы безопасности Джо МакГлю. Я уверен, что они дадут нам информацию», - сказал Кенни.

Пресс-секретарь Федерации футбола Армении Айк Карапетян в беседе с «Арменпресс», касаясь опасений ирландской стороны, отметил, что волноваться об этом не стоит. «Как и в случае со всеми другими сборными, безопасность личного состава сборной Ирландии будет обеспечена», - заверил Карапетян.

Матч Лиги Наций Армения-Ирландия состоится 4 июня в 17:00 на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна.