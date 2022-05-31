По прогнозам ЦБ, инфляция в течение года начнет возвращаться к цели

По прогнозам Центрального банка, инфляция в течение года начнет возвращаться к цели. Как передает «Арменпресс», об этом при представлении заключения ЦБ относительно годового отчета об исполнении государственного бюджета на совместном заседании постоянных комиссий НС заявил заместитель председателя Центрального банка РА Нерсес Ерицян.

Ерицян напомнил, что последний прогноз ЦБ делался в марте, следующий будет в июне. Он подчеркнул, что инфляция уже начала снижаться, она должна была быть в пределах 6-6,5%. «Тем не менее, есть новые потрясения, связанные с региональной, геополитической ситуацией. Главный шок извне с точки зрения инфляции - это рост цен на энергоносители и развал транспортных цепочек создания стоимости, что привело к увеличению логистических издержек во всем мире. В настоящее время мы оцениваем последствия этих потрясений. Хотя мы уже видим эти эффекты, инфляция последнего месяца снова начала расти, но мы думаем, что в следующем квартале инфляция пойдет в обратном направлении», - сказал Нерсес Ерицян.

Зампред ЦБ отметил, что политика ЦБ, повышение процентной ставки окажут свое влияние, в среднесрочной перспективе в течение 12 месяцев, если не будет других шоков, инфляция вернется к своей цели. Цель 4%, допустимое отклонение +- 1,5%.

Согласно предыдущему прогнозу ЦБ, инфляция практически возвращалась к целевому уровню.

«Теперь, видимо, будет так же. ЦБ своими инструментами способен быстро вернуть инфляцию к цели, просто это будет гораздо дороже для нашей экономики. Существует принятое правило, что если шок является шоком предложения, то есть увеличивает издержки, то ЦБ должен реагировать только на побочные эффекты, чтобы инфляция не ускорялась. Политика, которую мы проводили до сих пор, доказала, что инфляция не ускоряется, а возвращается к цели. Инфляция ускорилась бы, если бы в прошлом году она не двигалась в противоположном направлении от своего пика», - сказал Ерицян.

По словам зампреда ЦБ, реализация предыдущего прогноза немного затянулась, но есть уверенность, что в этом году инфляция начнет возвращаться к целевому значению. Он надеется на это.