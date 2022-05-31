Инфляция в зоне евро в мае вышла на новый рекорд в 8,1% в годовом исчислении после 7,4% в апреле. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник европейское статистическое агентство - Евростат.

В опубликованном 16 мая весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссия высказывала ожидания, что инфляция в зоне евро по итогам всего 2022 года составит 6,1%.

Ранее в понедельник саммит ЕС в Брюсселе согласовал отложенное частичное эмбарго на закупки российской нефти. Параллельно в Бельгии началась всеобщая забастовка госсектора, работники которого протестуют против падения уровня жизни.