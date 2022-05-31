Работники заводов по производству минеральной воды "Боржоми" объявили полномасштабную и бессрочную забастовку – работа на заводах остановлена, как передает Арменпресс, об этом сказал председатель Профсоюзов Георгий Диасамидзе, выступая на акции в Боржоми.

В конце апреля компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Работникам предложили новые условия, часть с ними не согласилась и начала акции протеста. В результате были уволены 50 человек.

Бастующие работники стали собираться во дворе первого завода с шести часов утра, как и было анонсировано.

Они требуют вернуть уволенных сотрудников, выплатить зарплаты и повысить их на 25%, восстановить прежние условия труда, заключить с работниками долгосрочные контракты, исключить факты шантажа сотрудников и уволить лиц, которые участвовали в запугивании персонала.

"Никакой эскалации, никакого противостояния. Мы не собираемся противостоять друг другу. Не собираемся нарушать закон. Мы тихо и спокойно дойдем до победы, сколько бы времени на это ни ушло", – сказал Диасамидзе.

Как отметил Диасамидзе, полной победой будет считаться тот исход, при котором на заводы вернут всех уволенных за последние два-три месяца работников без исключения.

По словам Диасамидзе, у многих работников заводов кредиты в банках и им нечем выплачивать проценты. Материальное положение людей плачевно.