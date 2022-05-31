После глубокого спада экономика восстановилась более высокими темпами, чем ожидалось: ЦБ Армении

По данным Центрального банка Армении, после глубокой рецессии 2020 года экономика Армении в 2021 году восстановилась более высокими темпами, чем ожидалось.

Как передает «Арменпресс», об этом при представлении заключения ЦБ относительно годового отчета об исполнении государственного бюджета на совместном заседании постоянных комиссий НС заявил заместитель председателя Центрального банка РА Нерсес Ерицян.

«После глубокой рецессии 2020 года экономика Армении в 2021 году восстановилась более высокими темпами, чем ожидалось, зафиксировав экономический рост в 5,7%. Рост произошел в основном за счет восстановления внешнего спроса, а также некоторых факторов роста внутреннего спроса. Внутренний рост обусловлен ростом потребления частного сектора, чему способствовал высокий уровень накопленных в прошлом году сбережений и рост денежных переводов из-за рубежа», - сказал Ерицян.

Он отметил, что по итогам года рост как импорта, так и экспорта был двузначным.

Зампред ЦБ также подчеркнул, что благодаря совершенствованию администрирования и изменениям в налоговом законодательстве зафиксирован рост налоговых поступлений в 14,6%. Налоговые поступления увеличились всего на 0,3% ВВП, что намного выше, чем ожидалось.

«Расходы государственного бюджета в 2021 году увеличились на 5,8% по сравнению с предыдущим годом, в том числе за счет увеличения текущих расходов, при этом расходы на капитальные затраты уменьшились на 4,1%. Номинальное увеличение расходов сопровождалось снижением доли ВВП на 1,9%. Показатели были высокими, однако они были ниже программы, существенно ниже задания, установленного на год госпрограммой», - сказал Ерицян.

Центральный банк подчеркивает необходимость стратегии государственных расходов, направленной на создание прочной основы для долгосрочного потенциального роста. Речь идет об улучшении потенциала экономического роста, что снизит отношение долга к ВВП до уровня менее 60 процентов.

«Благодаря плавной консолидации фискальной политики 2021 года и эффективному сочетанию денежно-кредитной политики в Армении удалось обеспечить макроэкономическую стабильность. С одной стороны, фискальная политика позволила продолжить меры по смягчению негативных последствий эпидемии Арцахской войны, с другой стороны, создать предпосылки для обеспечения среднесрочной фискальной стабильности за счет снижения долговой нагрузки. Однако в текущей экономической ситуации результаты фискальной политики, реализованной в 2021 году, несколько отклонились от среднесрочных и долгосрочных планов. В этом контексте Центральный банк в течение года проводит фискальную антициклическую политику, но подчеркивает необходимость корректировки стратегии государственных расходов для долгосрочного устойчивого развития экономики», - сказал Ерицян.

В то же время Центральный банк подчеркивает необходимость обеспечения преемственности налоговых реформ и совершенствования бюджетных механизмов, а также постоянной реализации эффективных мер по выполнению поставленных правительством задач.