Боррель заявил, что ЕС должен стать серьезной военной силой

Конфликт на Украине доказал ЕС, что мягкой силы недостаточно, поэтому Евросоюз отныне должен стать серьезной военной силой. Как передает Арменпресс, об этом заявил во вторник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на саммит Евросоюза.

"То, что мы усвоили на основании конфликта на Украине, что недостаточно торговли, верховенства закона, недостаточно быть сильной гражданской державой, ЕС также должен быть серьезной военной силой", - сказал Боррель.

"Оборона - это национальная компетенция [не компетенция Евросоюза]. Мы должны делать больше, - заявил он. - Мы должны увеличить наши военные бюджеты в скоординированном режиме. И, конечно, это будет непросто".

"Если каждая страна ЕС просто увеличит свои военные расходы на икс процентов, это будет большая растрата средств, поскольку не будут закрыты наши ключевые военные недостатки и будет дублирование возможностей. Армия - это основа национального суверенитета, и координация военных расходов потребует много политических умений.

Боррель сообщил, что представит на саммите доклад Европейского оборонного агентства, который сводит воедино потребности европейских армий и возможности европейской оборонной промышленности.

Ранее призывы увеличить военные расходы европейских стран как минимум до 2% их ВВП озвучивали только США и НАТО, в которой Вашингтон играет ведущую роль.