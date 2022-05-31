Советник Байдена напомнил Турции о важности деэскалации в Сирии

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе разговора с советником по внешней политике президента Турции Ибрагимом Калыном призвал Анкару воздержаться от эскалации в Сирии, как передает Арменпресс, об этом сообщает Белый дом. "Он заявил о том, как важно воздерживаться от эскалации в Сирии, чтобы сохранить существующие линии прекращения огня и избежать дальнейшей дестабилизации", - говорится в распространенном заявлении Белого дома.

Салливан в ходе разговора также призвал Турцию к продолжению диалога для урегулирования любых разногласий в регионе восточного Средиземноморья.

Кроме того, Салливан и Калын обсудили "их усилия, направленные на то, чтобы дать возможность украинскому сельскохозяйственному экспорту попасть на мировые рынки".

Ранее агентство "Анадолу" сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

В частности, в ходе разговора Эрдоган заявил, что "террористы сирийского крыла Рабочей партии Курдистана продолжают нападения на Турцию и на мирное население Сирии".

"Турецкий лидер довел до сведения российского коллеги факт отсутствия в Сирии зоны, зачищенной от террористов на 30 км вглубь от границы Турции", - отмечает агентство.

По словам Эрдогана, несмотря на то, что турецкое требование о зачистке от террористов приграничных с Турцией районов Сирии было включено отдельным пунктом в договоренности 2019 года, этот вопрос все еще остается открытым.