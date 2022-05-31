Ваагн Хачатурян встретился в Тбилиси с армянскими общественными деятелями и с деятелями культуры
13:38, 31 Май 2022
В рамках официального визита в Грузию президент РА Ваагн Хачатурян посетил культурный центр Ованнеса Туманяна, где встретился с армянскими общественными деятелями и с деятелями культуры.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.
На встрече обсуждались вопросы внутриполитической ситуации в Армении и региональной безопасности.
Президент Хачатурян ответил на вопросы участников встречи.
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