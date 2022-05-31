Ваагн Хачатурян встретился в Тбилиси с армянскими общественными деятелями и с деятелями культуры

В рамках официального визита в Грузию президент РА Ваагн Хачатурян посетил культурный центр Ованнеса Туманяна, где встретился с армянскими общественными деятелями и с деятелями культуры.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

На встрече обсуждались вопросы внутриполитической ситуации в Армении и региональной безопасности.

Президент Хачатурян ответил на вопросы участников встречи.