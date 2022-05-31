Инициатива глобальной безопасности - «китайская программа» решения проблемы: статья Фань Юна

21 апреля 2022 г. председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия престижного Международного Азиатского экономического форума в Боао представил свою инициативу в области глобальной безопасности.

Инициатива глобальной безопасности аналогична Инициативе глобального развития, выдвинутой председателем Си Цзиньпином на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре прошлого года. Эти две инициативы дополняют друг друга, соответствуют новым тенденциям мира, развития, сотрудничества, взаимной выгоды, содержат в себе китайскую мудрость, показывают высокую ответственность великой державы, служат теоретическим ориентиром в решении проблем глобальной безопасности и развития для других стран мира.

- Что преставляет инициатива глобальной безопасности?

Инициатива глобальной безопасности, предложенная председателем Си Цзиньпином, дает четкий ответ на самые насущные вопросы века. Какая концепция безопасности нужна миру? Как страны могут достичь общей безопасности? За основу необходимо взять шесть правил. Прежде всего, придерживаясь концепции общей, всеобъемлющей, совместной, устойчивой безопасности, мы должны обеспечить мир и безопасность во всем мире.

Во-вторых, руководствоваться принципами суверенитета, уважения территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела, пути развития и права общества на самоопределение.

В-третьих, строго следовать целям и принципам Устава ООН, отказаться от идеи «холодной войны», действуя в одностороннем порядке, не допускать союзнического или конфронтационного мышления.

В-четвертых, уделять должное внимание рациональным заботам каждой страны относительно гарантий безопасности, соблюдать принцип неразделимости безопасности в интересах построения сбалансированной, эффективной и устойчивой системы безопасности, не допускать попыток построения собственной безопасности за счет других.

В-пятых, решать межгосударственные споры и споры мирным путем диалога и переговоров, приветствовать все усилия по урегулированию кризиса мирным путем, без двойных стандартов, без применения односторонних санкций.

В-шестых, применять комплексный подход к традиционным и нетрадиционным вопросам безопасности, объединять усилия для противостояния региональным конфликтам и глобальным проблемам, таким как терроризм, изменение климата, кибербезопасность и биобезопасность.

Шесть правил взаимосвязаны и дополняют друг друга. Они представляют собой интегрированную, содержательную систему, в которой изложены базовая концепция, основные направления и ключевые принципы, долгосрочные цели и идеи по поддержанию и реализации глобальной безопасности. Они носят эпохальный, комплексный и стратегический характер. Согласно философским суждениям, они решительно опровергают реалистическую концепцию западной безопасности, имеющую нулевое мышление и стремление к неограниченной власти. Они научно отвергают либеральную западную концепцию безопасности, выходят за рамки конструктивистской концепции западной безопасности и игнорируют развитие материальной мощи.

- Какова цель Инициативы глобальной безопасности?

В настоящее время человечество еще не оправилось от воздействия гнетущей эпидемии COVID-19, но различные традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности переплетаются и нарастают. Растут угрозы нетерпимости, власти, политики силы, и в то же время постоянно увеличивается дефицит мира, безопасности и доверия. К нерешенным проблемам одна за другой добавляются и новые.

Российско-украинская война - это большой удар по мировой безопасности и стабильности. Продовольственный, финансовый кризис, кризис беженцев и кризис развития становятся все более явными. Отсутствие международных общественных благ увеличило риск глобального управления.

Перед лицом сложных вызовов безопасности всем странам мира необходимо срочно прийти к четкому согласию по вопросам глобальной безопасности, избавиться от трудностей, возникающих в коллективных действиях, и найти «чудодейственное средство» для обеспечения всеобщей безопасности в новых условиях.

К сожалению, некоторые страны до сих пор придерживаются идеи холодной войны, ведя широкую геополитическую борьбу в Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ориентируясь на построение параллельной системы с дворами и высокими заборами, и проявляя заинтересованность в узких группировках. На пути к созданию узких группировок они зациклены на экспансии военных группировок, пытаясь действовать по закону джунглей и по логике господства, открыто крутя колесо истории в обратном направлении, они являются разрушителями мира и развития во всем мире.

История человечества не раз доказывала, что если нет мира, то развитие - это источник без воды, если нет безопасности, то процветание - это дерево без корней.

Инициатива глобальной безопасности отвечает насущным потребностям международного сообщества – поддерживать мир во всем мире, предотвращать конфликты и войны, она соответствует общему стремлению всех стран мира оставаться приверженными плюрализму и поддерживать международную солидарность. Она отвечает общему стремлению народов всех стран преодолевать трудности, вместе, после эпидемии создавать прекрасный мир. Эта инициатива должна получить широкое признание и поддержку международного сообщества.

-Почему инициатива была предложена Китаем?

На протяжении столетий Китай последовательно руководствовался политическими принципами «мира и добродетели», а на практике постепенно претворял в жизнь концепцию «доброжелательности по отношению к своим соседям, согласия со всеми народами мира». С момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году Китай никогда не провоцировал войн или конфликтов, не оккупировал территории других стран, никогда не выступал посредником ни в каких войнах, никогда не вступал в какие-либо военные союзы и не создавал никаких военных союзов. Китай всегда был международным защитником мира во всем мире, крупной страной, которая добилась лучших результатов в области мира и безопасности во всем мире.

В 1950-х годах Китай и Индия и Мьянма вместе установили Пять принципов мирного сосуществования, которые стали базовыми нормами международных отношений и базовыми принципами международного права. Китай решительно поддерживает принцип многосторонности, поддерживает активную роль ООН в международных вопросах. Китай активно участвует в контроле над вооружениями, над разоружением, нераспространении ядерного оружия и стремится урегулировать международные региональные конфликты, такие как на Корейском полуострове, иранская ядерная проблема, Сирия, Афганистан, Южный Судан и штат Ракхайн. Китай уже более 10 лет осуществляет миссии по сопровождению в Аденском заливе у берегов Сомали, оказывает помощь людям, пострадавшим от цунами, землетрясений и других стихийных бедствий.

Во время эпидемии Китай продолжал открыто, прозрачно и ответственно выполнять свои международные обязательства. По собственной инициативе он первым проинформировал Всемирную организацию здравоохранения и соответствующие национальные и региональные организации об эпидемии, первым опубликовал новую последовательность гена коронавируса и другую информацию, протокол лечения, профилактики и контроля. Именно Китай, испытывающий огромное давление по предотвращению и контролю эпидемии, сделал все возможное, чтобы помочь международному сообществу продемонстрировать сострадание и историческую ответственность китайской нации.

В своем выступлении на общей дискуссии 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН председатель Си Цзиньпин сказал: «Крупные державы, в отличие от других стран, призваны быть более «благожелательными», давать миру больше общественных благ, брать на себя ответственность, соразмерную их статусу, проявлять высокое чувство долга». Будучи самой ответственной и крупнейшей развивающейся страной в мире, Китай привержен построению сообщества с общей судьбой человечества. Следуя прозрачной и лаконичной позиции, Китай стремится превратить собственное развитие в возможность общего прогресса с остальным миром, стремится построить под китайским руководством новое ядро человеческой цивилизации, а также в новый способ модернизации общества.

Китай и Армения - древние страны с прекрасной исторической цивилизацией, обе страны испытали на себе тяготы войны. В настоящее время обе страны взяли на себя важную ответственность национального возрождения, понимая, что мир бесценен, а путь развития полон трудностей. В нынешнюю эпоху взаимозависимости между странами, в условиях сложной международной обстановки, различных рисков и вызовов безопасности ни одна страна не может защитить себя или преодолеть их в одиночку. Односторонность ведет к неуверенности. Погоня за «абсолютной безопасностью» и «собственной безопасностью» нецелесообразна. Единственный правильный выбор - тесное сотрудничество.

В сфере глобальной безопасности инициатива руководствуется новой концепцией безопасности, основанной на взаимном уважении, которая рассматривает неделимость безопасности как основополагающий принцип, а создание общей безопасности как свою долгосрочную цель. Она стремится создать новый путь безопасности, который включает в себя не конфронтацию, а диалог, не союз с блоками, а партнерство, не «игру с ненулевой суммой», а взаимовыгодное сотрудничество. Предлагает практические решения для эффективного, действенного метода достижения регионального мира, достижения стабильности, искоренения ненависти, улучшения взаимопонимания и решения дилемм безопасности.

Мы призываем все страны региона, включая и Армению, активно поддержать и участвовать в инициативе, работать с Китаем для достижения и реализации истинного разнообразия, делать все во имя достижения мира, поддерживать прозрачность и толерантность, противостоять исключительности, мобилизовать глобальные ресурсы, координировать глобальные действия, работать вместе для противодействия угрозам безопасности, углублять региональное сотрудничество. Способствовать экономическому развитию стран региона, повышать уровень благосостояния людей во всех странах, создавать благоприятные условия для безопасности, совместными усилиями строить более мирное, более безопасное и благополучное будущее.

Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Армения Фань Юн