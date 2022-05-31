73% бюджета Арцаха на 2021 год выделило правительство Армении: Никол Пашинян

Содействие, оказываемое Арцаху, в 2021 году увеличилась на 122% или 70 млрд драмов, бюджет Арцаха в целом увеличился на 48% или 45 млрд драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом при представлении годового отчета об исполнении государственного бюджета на совместном заседании постоянных комиссий НС сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он также представил программы, реализованные в Арцахе в 2021 году.

«С ноября 2020 года мы реализовали в Арцахе програмыу на 136 миллиардов драмов. На программы, связанные с Арцахом, в 2021 году выделено 120 млрд драмов», - сказал Пашинян.

Эта сумма была направлена на решение разных вопросов, например, на оплату коммунальных расходов населения Арцаха. В 2021 году все коммунальные расходы населения Арцаха оплачивало правительство Республики Армения. «Установлен ориентир, выше которого не оплачивается. Вся заработная плата госсектора также оплачивалась правительством Армении», - сказал премьер-министр, добавив, что она была выделена за счет налогов, уплачиваемых гражданами Армении.

Затем Пашинян напомнил, что населению Арцаха оказывалось содействие по различным программам, например, в случае повреждения недвижимости, состоящей на учете в Арцахе, 108 000 гражданам была оказана единовременная помощь в размере 68 000 драмов и еще по 15 000 драмов. Эта программа продолжалась несколько месяцев.

«В 2019 году бюджет Арцаха составил 117,9 млрд драмов, из которых 57,8 млрд драмов было перечислено из Армении. В 2021 году доходная часть бюджета Арцаха составила 174 млрд драмов, из них 128 млрд драмов - сумма, перечисленная Арменией», - сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что Арцах никогда не имел большего бюджета. «И Армения никогда не оказывала большей поддержки Арцаху. Другими словами, содействие Армении Арцаху в 2021 году увеличилась на 122% или 70 млрд драмов, а бюджет Арцаха в целом увеличился на 48% или 45 млрд драмов. 73% бюджета Арцаха 2021 года было перечислено правительством Армении», - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что эти программы продолжаются в Арцахе по сей день. В 2022 году из Армении в Арцах планируется перечислить 144 млрд драмов. «Это означает, что мы продолжаем платить зарплату всему госсектору плюс 20 млрд драмов. Мы обещали выделить на жилье 50 млрд драмов, из которых 20 млрд будут выделены в 2022 году. Помимо этих расходов, благодаря нашей поддержке, пенсии и пособия в Арцахе в 2022 году увеличились на 20%», - заключил он.