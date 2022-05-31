Налоговые доходы госбюджета за первые пять месяцев будут перевыполнены на 45 млрд драмов: премьер-министр

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по части налоговых доходов госбюджета за первые пять месяцев предусмотрено 715 млрд драмов, однако они уверены, что превысят предусмотренный показатель на 45 млрд. драмов. Как передает «Арменпресс», об этом при представлении годового отчета об исполнении государственного бюджета на совместном заседании постоянных комиссий НС сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«В мае мы планировали налоговые поступления в размере 119,1 млрд драмов, но можем с уверенностью сказать, что они будут в размере 128,2 млрд драмов, то есть на 9,1 млрд драмов больше запланированного.

В январе-мае 2022 года мы планируем иметь 715 млрд драмов доходов, но уверены, что за первые пять месяцев мы превысим изначально запланированный в госбюджете показатель на 45 млрд драмов. При этом мы соберем на 141 млрд драмов больше, чем за первые пять месяцев прошлого года», - подчеркнул Никол Пашинян.