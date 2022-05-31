Новая цифровая карта за 24 часа: завершился конкурс инновационных идей «Synergy Hackathon 2022»

Голосовой помощник, системы «умного дома» - для электропитания, дверей, оконных засовов. Все эти идеи были реализованы за 24 часа.

В Ереване прошел конкурс инновационных идей «Synergy Hackathon 2022». Победителем конкурса стала команда, создавшая цифровую карту Synergy DNA, второе место заняла команда, разработавшая систему параллельного ввода данных через механизм p2p, третье место заняла команда, создавшая голосового помощника.

Как передает «Арменпресс», конкурс инновационных идей уже много лет собирает новаторов Synergy на большой 24-часовой праздник-конкурс.

В Hackathon 2022 11 команд с более чем 130 участниками работали в течение 24 часов, пытаясь создать цифровые и инновационные решения.

В Synergy Armenia используются многие технологии, созданные в предыдущие годы. «Многие идеи, созданные на этом конкурсе, были высоко оценены с точки зрения бизнеса, поэтому выбирать победителей довольно сложно. Наша компания довольно большая. У нас есть филиалы в Ереване, Степанакерте, Гюмри, Ванадзоре. Мы этому мероприятию придаем большое значение с точки зрения объединения сотрудников всех филиалов и предоставления им свободы творчества.

По словам технического директора компании Айка Мартиросяна, команда, объединившаяся вокруг идеи созданного ими голосового помощника, смогла всего за одну ночь создать онлайн-помощника, который находит, резервирует свободные залы для проведения деловых встреч, также находит бесплатные парковочные места.

«Очевидно, что 24 часов было недостаточно, чтобы найти эти технологические решения и объединить уже существующую информацию, но для нас это важный результат, поэтому мы продолжим делать нашего голосового помощника более «умным», - сказал он.

Автор идеи, занявшей первое место, инженер систем Айк Жамхарян отметил, что их особо мотивировал 25-летний успех компании.

«Возможно, мой личный вклад в наш успех составляет всего 0,1%, но мы посредством цифровой карты хотели показать, как компания годами создавала программы для разных стран, меняя жизнь людей к лучшему. Многие люди хотели присоединиться к нашей команде из 13 человек, многие и из других команд помогали нам с общей идеей. Это означает, что каждый готов внести свой вклад в успех Synergy, - сказал Жамхарян.

В составе жюри, оценивающего идеи, были генеральный директор Synergy Ашот Ованнисян, исполнительный вице-президент Артур Ованнисян, технический руководитель проекта Ерем Геворгян, руководитель проекта Ованнес Агаджанян.

Идеи оценивались с точки зрения инновационности и креативности, совершенства реализации и ценности для бизнеса. Победители получили путевки на отдых всей командой.